2021/09/18 | 23:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ABSCZnbYN0U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: الصفقات السرية والمفاوضات بين الكتل السياسية تجري خلف الكواليس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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