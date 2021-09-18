الصحة تتحدث عن خطتها ليوم الاقتراع: سنتواجد في المراكز

2021/09/18 | 23:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن الصحة من الجهات المنظمة للانتخابات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن وضع خطة خاصة بيوم الاقتراع في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الإجراءات الوقائية الصحية جزء مهم من أي فعالية وجزء أساسي من العملية الانتخابية، وهناك متابعة من قبل القطاعات الصحية الأولية بالارتباط مع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات"، لافتًا إلى أن "وزارة الصحة جزء من الجهات المنظمة للانتخابات".

وأشار إلى أن "العمليات الصحية وعمليات الطوارئ والحوادث وغيرها ستبقى مستمرة في يوم الاقتراع، وكذلك الخدمات الصحية لمرضى كورونا مستمرة مثل كل مناسبة اعتيادية يمر بها البلد"، مؤكدًا أن "كوادر الصحة ستكون متواجدة في مراكز الاقتراع، وهناك خطة وضعتها الوزارة وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا".

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