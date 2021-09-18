القوات الأمنية تحبط عملية لاستهداف الزوار شمالي بابل

2021/09/18 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإحباط عملية لاستهداف الزوار شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية في استخبارات بابل تمكنت من احباط عملية لاستهداف الزوار بعبوة ناسفة وحزامين ناسفين".

وأضاف المصدر أن "احباط العملية تم ضمن منطقة البو جاسم في قضاء المسيب في بابل".

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