رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية: التدخل التركي في انتخابات كركوك سيكون حاضرا

2021/09/18 | 23:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية، عدنان السراج، اليوم السبت، ان التدخل التركي في انتخابات كركوك سيكون حاضرا، فيما لفت الى ان الكرد سيحصلون على الحصة الاكبر في انتخابات كركوك.وقال السراج لبرنامج “حصاد الايام”: ان “كركوك نقطة خلاف واسعة نظرا لتعدد المكونات”.واضاف ان “النازحين الاكراد في كركوك سيشكلون دائرة خلاف بالانتخابات”.وبين […]

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