شاهد بالفيديو.. المشاريع المتلكئة بوابة الفساد التي انهكت موازنات العراق

2021/09/18 | 23:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IokUmvns9tw

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