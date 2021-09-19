المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد - منى حلمي

2021/09/19 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ---------------------------------------------------------------------------------- كان الاعلان الرسمى للرئيس السيسى منذ أيام ، أن 2022 ، هو عام المجتمع المدنى ، بعد مبادرته بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، احدى الضربات الأخرى القاتلة ، الموجهة ، ضد أعداء المجتمع المدنى ، والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، فى مصر .



وهم كثر .



ونجد أن حديث الرئيس السيسى ، مؤخرا ، عن " حر ......





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