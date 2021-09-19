صفقة الغواصات النووية: وزير خارجية فرنسا يهاجم أمريكا وأستراليا وبريطانيا ويتهمتهم بـ

2021/09/19 | 00:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، المملكة المتحدة ب"الانتهازية"، في مقابلة لاذعة السبت على قناة "فرانس 2"، عقب إعلان الاتفاق الثلاثي بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، ستحصل بموجبه الأخيرة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

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