احباط محاولة لإستهداف زوار الأربعينية شمالي بابل

2021/09/19 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، احباط محاولة لاستهداف زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) شمالي محافظة بابل.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها لتأمين طريق زوار أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات من احباط عملية استهداف الزائرين".واضافت، انه " بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة، حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل". ولفتت الى ان "الوكالة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها في ان تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الارهابية في اي وقت وفي اي مكان".

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