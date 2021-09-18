باولينيو يطلب مغادرة الأهلي السعودي بعد شهرين من وصوله

2021/09/19 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الأهلي السعودي فسخ عقد نجمه البرازيلي باولينيو، بالتراضي بسبب ما أسماه النادي بـ"ظروف طارئة" أثرت على اللاعب.

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