العراق.. إحباط محاولة إرهابية لاستهداف زوار كربلاء

2021/09/19 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن تمكن وكالة الاستخبارات وبعملية نوعية من احباط محاولة لاستهداف زوار كربلاء المقدسة.

وقالت الخليك في بيان، "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهودها لتأمين طريق زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات من احباط عملية استهداف الزائرين بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة".

واضافت، "حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل، وتجدد الوكالة العهد الذي قطعته على نفسها في ان تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الارهابية في اي وقت وفي اي مكان".

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