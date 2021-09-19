الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

2021/09/19 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنه جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من وتصل كميه الجرع الى اكثر من اربعمائة الف جرعةواكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان، بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.

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