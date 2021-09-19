الجرس يُقرع من جديد في كنيسة في الموصل بعد سبع سنوات من سيطرة داعش 

2021/09/19 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاهن يقرع جرس كنيسة مار توما السريانية المسيحية في الموصل شمال العراق في 18 أيلول/سبتمبر 2021 © اف ب زيد العبيدي الموصل (العراق) (أ ف ب) – وسط زغاريد المصلين، دق جرس كنيسة مار توما السبت في الموصل القديمة، وهو أول جرس كنيسة يعاد تركيبه في كبرى مدن شمال العراق، بعد سبع سنوات […]

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