وكالة الاستخبارات تحبط محاولة لاستهداف زوار كربلاء المقدسة

2021/09/19 | 00:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، أن وكالة الاستخبارات احبطت محاولة لاستهداف زوار كربلاء المقدسة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل جهودها لتامين طريقزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات من احباط عمليةاستهداف الزائرين بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفةكانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل“.

واضافت “تجدد الوكالة العهد الذي قطعته على نفسها في ان تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الارهابيةفي اي وقت وفي اي مكان“.

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