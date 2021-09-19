ثلاث محافظات عراقية تشهد انقطاعاً شبه تام للكهرباء

2021/09/19 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد شهدت ثلاث محافظات عراقية، السبت، اطفاء شبه للطاقة الكهربائية.وقال مصدر في مديرية كهرباء النجف لـ (بغداد اليوم)، انه "في الساعة 22:50 حصل اطفاء تام للكهرباء في محافظة النجف الاشرف وجزء من محافظة الديوانية وجزء ايضا من محافظة المثنى".

واضاف "دون معرفة الاسباب التي ادّت الى الاطفاء".

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