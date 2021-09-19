2021/09/19 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى المناصب الرياضية..تهافت أم خلق ومسؤولية؟ – حسين الذكر قبل اكثر من ثمنمائة عام حدث جدال فكري عميق بين عمالقة الثقافة الإسلامية عن ماهية الفلسفة وما رجح وفهم منها ودورها الثقافي المفترض في حياة المجتمع ..استمر السجال الواعي وان بلغ حدوده القصوى ..الا انه بقى في حدود نواياه الحسنة ..حينما […]

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