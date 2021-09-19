2021/09/19 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يقهر الجوية بهدف فياض حمد أكثر الغانمين وعودة الأبيض لمسرح التتويج الناصرية باسم الركابي عاد فريق الزوراء بكرة القدم الى مسرح التتويج عندما تمكن من خطف كاس السوبر واعادته الى خزائن النادي في اول خطوة لموسم الكرة الجديد استفاد منها على اكمل وجة اثر الفوز على الجوية بالهدف في مهمة لم تكن سهلة لكنه […]

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