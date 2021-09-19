2021/09/19 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لتنس القدم بغداد- الزمان تأهل المنتخب العراقي الى دور نصف نهائي بطولة العالم لتنس كرة القدم للشباب الجارية احداثها في رومانيا.وقال صفاء صاحب رئيس اتحاد اللعبة في تصريح صحفي إن منتخبنا تأهل الى دور نصف النهائي بعد فوزه على فرنسا في الربع النهائي بشوطين مقابل لا شيء.واضاف […]

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