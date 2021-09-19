2021/09/19 | 01:02 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرس كنيسة مار توما يقرع من جديد في الموصل العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/19 | 01:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرس كنيسة مار توما يقرع من جديد في الموصل العراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرس كنيسة مار توما يقرع من جديد في الموصل العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).