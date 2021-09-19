2021/09/19 | 01:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c6hmk0Js_Ig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المراجعة | أ.د.محمد الهواري : التوراة لم تكتب من قبل كاتب واحد ولا كتبت في زمن واحد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المراجعة | أ.د.محمد الهواري : التوراة لم تكتب من قبل كاتب واحد ولا كتبت في زمن واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).