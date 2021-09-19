وفاة الوزير الكويتي الذي اغتيل الملك فيصل أمام عينيه وروى تفاصيل الحادثة

2021/09/19 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة وزير النفط الكويتي الذي شهد لحظة اغتيال الملك فيصل في السعودية

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