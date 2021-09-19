العراق.. إحباط محاولة لاستهداف زوار كربلاء بعملية نوعية

2021/09/19 | 01:08 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العراقية، فجر السبت، عن إحباط محاولة لاستهداف زوار كربلاء بعملية نوعية.

وقالت في بيان، أنها تمكنت من احباط عملية استهداف الزائرين بعد ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء،، حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل.

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كما أكدت أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها لتأمين طريق زوار أربعينية الإمام الحسين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة عمليات كربلاء، موعد تنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية داخل المحافظة، فيما أشارت إلى تأمين حدود المحافظة.

وقال الناطق باسم عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي في تصريحات صحفية إن "قيادة العمليات نفذت عمليات استباقية شملت صحراء الانبار وصحراء كربلاء وبادية النجف ابتداء من جرف الصخر حتى منفذ عرعر الحدودي بمسافة ٤٠٠ كيلو متر"، مبينا أنه تم تامين محافظة كربلاء من الخارج بكافة القطعات العسكرية بالاضافة إلى لواء الشرطة الاتحادية.

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