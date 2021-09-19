برقية من ملك المغرب إلى الرئيس الجزائري في

2021/09/19 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث ملك المغرب، محمد السادس، السبت "برقية تعزية ومواساة" إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

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