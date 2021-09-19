2021/09/19 | 01:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني ، وكالة الاستخبارات عن احباط محاولة لاستهداف زوار كربلاء المقدسة “.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، “تواصل وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهودها لتامين طريق زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات من احباط عملية استهداف الزائرين بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة، حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل.

وتجدد الوكالة العهد الذي قطعته على نفسها في ان تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الارهابية في اي وقت وفي اي مكان”.

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