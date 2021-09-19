2021/09/19 | 01:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تفقد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين د.



كريم النوري ، مخيم ازنا في لرستان واطلع على مشاكلهم ومعاناتهم طيلة اربعين عاماً على بقائهم في هذا المخيم.

واغلب المهجرين من الكورد الفيلية ممن تم تسفيرهم من قبل النظام السابق في بداية الثمانينيات ولم يحصلوا على الجنسية الايرانية رغم مرور اربع عقود من الزمن كما لم يحصل بعضهم على الجنسية العراقية او الجواز العراقي وهم يعيشون في ضنك الحياة والظروف القاسية.

ومن جانبه اوعد النوري هؤلاء العراقيين بانجازات معاملاتهم وحل مشاكلهم من خلال الجهات المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اربعين عاماً من المعاناة … النوري يتفقد العراقيين في مخيم ازنا في لرستان ايرا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اربعين عاماً من المعاناة … النوري يتفقد العراقيين في مخيم ازنا في لرستان ايرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).