سوريا تعلن عودة خط غاز بمحطة كهرباء للعمل

2021/09/19 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أن خط الغاز في محطة كهرباء "دير علي"، عاد للعمل بعد إتمام إصلاحه، وفق ما أفاد التلفزيون السوري، ليلة الأحد.وأعلن تنظيم داعش الارهابي في وقت سابق السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف خط الغاز في محطة كهرباء "دير علي"، جنوب شرقي دمشق.وقال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، إن الهجوم أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة دمشق وضواحيها ومناطق أخرى.وتغذي محطة "دير علي" في جنوب شرقي دمشق، أكثر من 50 بالمئة من احتياجات سوريا من الكهرباء، وفق وزير الكهرباء السوري.ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، عن الزامل قوله إن خروج المحطة عن الخدمة أدى إلى خروج بقية محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد.وكشف أن عبوات ناسفة استهدفت خط الغاز إضافة إلى برجي توتر، مما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة "دير علي" وفصلها وخروجها عن الخدمة.وأكد بدء العمل على إصلاح الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء، مشيرا إلى أن التقنين سيكون "قاسياً بعض الشيء" ريثما يتم إصلاح خط الغاز.المصدر: سكاي نيوز عربية

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