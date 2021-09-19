بوينغ تحقق في زجاجتي

2021/09/19 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على زجاجتين من مشروب "التيكيلا" الروحي، هذا الشهر في إحدى طائرات "إير فورس 1" الرئاسية التي تعمل شركة "بوينغ" على تطويرها في أحد مصانعها بالولايات المتحدة.

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