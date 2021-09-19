2021/09/19 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

عبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أملها بتوزيع قرابة 3 ملايين بطاقة بايومترية متبقية لديها بين الناخبين قبل تاريخ 6 تشرين الأول المقبل الموعد النهائي لتسليم البطاقات، في حين أعلنت رئيسة المراقبين في بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، فيوال فون كرامون، أمس السبت، أن البعثة لن تتدخل أو تؤثر في العملية الانتخابية وانما ستقوم بتحليل مستقل وشامل للعملية.

وقالت مساعد الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة لـ»الصباح»: إن «المفوضية تعمل على توزيع البطاقات البايومترية من خلال مراكز التسجيل التابعة لها في عموما البلاد والبالغة 1079 مركزا، وستستمر في عملية التوزيع حتى 48 ساعة قبل يوم الاقتراع الخاص، أي أن المفوضية ستتوقف عن توزيع البطاقات البايومترية في

6 -10- 2021 استعداداً لتهيئة المراكز ومحطات الاقتراع».

وأضافت، أن «المفوضية بدأت تسليم البطاقات منذ الخامس من آب الماضي، والعدد الذي تم تسليمه على وجه التقريب 14 مليونا من أصل 17 مليونا أي ما يعادل 70 % من عدد المطبوع الكلي».

وأوضحت أن «البطاقة البايومترية يمكن أن تسترد من الناخب وتسلم بطاقة بايومترية أخرى في حالة تغيير البيانات النصية كالعنوان ومحل السكن وإذا ما كان الشخص عسكريا وتحول الى مدني عند التقاعد او العكس».

في غضون ذلك، ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، أنّ «رئيسة الراصدين في البعثة فيوال فون كرامون افتتحت بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية 2021 في مؤتمر صحفي ب‍بغداد».

وقالت كرامون : إن «هذه البعثة تعتبر أول رصد من الاتحاد الاوروبي إلى العراق، ويمكن اعتبارها تأريخية وعلامة واضحة على التزام الاتحاد الاوروبي الجاد بدعم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة في البلاد».

وتابعت، «سيمثل هذا التصويتُ المهم علامة فارقة أخرى للعراق، والاتحاد الاوروبي ملتزم بقيادة هذه المهمة»، معربة عن فخرها بـ»مرافقة شعب العراق طوال العملية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تأمل توزيع 3 ملايين «بايومترية» قبل 6 تشرين الأول) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تأمل توزيع 3 ملايين «بايومترية» قبل 6 تشرين الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).