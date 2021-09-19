العتبة الحسينية تشرع بأعمال تنظيم حركة زائري الأربعينية

2021/09/19 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مراسلو الصباح

مع تصاعد وتيرة مسيرهم نحو ابي الاحرار الامام الحسين (ع)، شرعت العتبة الحسينية المقدسة باعمال خدمية لتنظيم حركة الزائرين ومتابعة مرورهم بانسيابية داخل الصحن الشريف والمناطق المحيطة به ونصب مئات كاميرات المراقبة والمجسرات ونشر المتطوعين.

وقال مدير اعلام العتبة عقيل الشريفي، لـ”الصباح”: إن “عملية تفويج الزائرين ستتابع عبر المئات من كاميرات المراقبة مع ادارة هذه العملية من غرفة مجهزة بأحدث تكنولوجيا الاتصال، فضلاً عن توزيع المئات من المتطوعين للمساعدة في تنظيم حركة الزوار، كما سيتم نشر عدد من المترجمين باللغتين الانجليزية والفارسية لتقديم خدمة الارشاد والدلالة”.

وتابع الشريفي ان “الاجراءات الصحية تشمل الوقاية والتعفير وتوزيع الكمامات والمعقمات داخل الصحن الشريف والمواقع الخدمية الأخرى، كما سيتم اعتماد مستشفيي السفير والامام زين العابدين ومركز الوارث لغسيل الكلى التي تحتوي على صالات عمليات للطوارئ، اضافة الى توزيع ما يقارب 30 محطة اسعاف اولي”.

من جانبه، قال مدير صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد لـ”الصباح”: إنه “تم تشكيل اكثر من 20 مفرزة طبية مع نشر100 سيارة اسعاف، الى جانب انتشار فرق الرقابة الصحية قبل اسبوع من موعد الزيارة”.

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