داعش يتبنى هجوما على أنبوب غاز في سوريا

2021/09/19 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم داعش، السبت، هجوما استهدف خط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي، جنوب شرق العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة والمناطق المحيطة بها.

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