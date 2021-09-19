ريال مدريد يحدد مدة غياب بيل

2021/09/19 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن مدة غياب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، عن الفريق الملكي، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة سيلتا فيجو في الليجا.وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن بيل سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع.وأضافت: "هذه الإصابة تسببت في خيبة أمل كبيرة للاعب، لأنه شعر بالارتياح والرضا عن مشروع أنشيلوتي، خصوصا في الأسابيع الأولى من الموسم بعد عودته لريال مدريد، حيث لعب مُعارًا خلال الموسم الماضي في توتنهام".وأشار التقرير، إلى أن غياب جاريث بيل خسارة حساسة لهجوم ريال مدريد، خصوصا خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدة مباريات للفريق في الليجا ودوري الأبطال قبل التوقف الدولي.

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