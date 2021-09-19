سياح الفضاء الأميركيون الأربعة يعودون إلى الأرض بنجاح بعد رحلة تاريخية

2021/09/19 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى 4 سيّاح أميركيين رحلة في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة "سبايس إكس" دارت بهم حول الأرض على مدى ثلاثة أيام.

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