الانسداد الانتخابي: التعايش مع اللابديل

2021/09/19 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن فكرة قيام النظام البرلماني في البلدان الديمقراطية على أساس حكم الأغلبية نوعاً من الخيارات التفضيلية، وإنما هو مرتكز أساسي لترسيخ مبادئ تداول الحكم

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