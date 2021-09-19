تاريخ -أرشيف الانترنيت الماركسي- (MIA) - طلال الربيعي

2021/09/19 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي يكتب جاك أرشي ستيوارت ان تاريخ "أرشيف الانترنيت الماركسي" (MIA)، كموقع للتاريخ الراديكالي, هو تاريخ رائع خاص به.المصدر red pepper16 سبتمبر 2021ترجمة: طلال الربيعي -------------بدأ ارشيف الانترنيت الماركسي (MIA) عمله في أوائل التسعينيات المضطربة، عندما منع الزخم المناهض للشيوعية لإجماع ما بعد الحرب الباردة العديد من اليساريين من نشر أعمالهم.



حتى المؤرخ العالمي الشهير إريك ه ......





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