حسن نصرالله , و- عرس - المازوت الإيراني ..!!؟ - مريم نجمه

2021/09/19 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه الله يديم المحبة ! ومن الحب ما قتل , أو ما انفضح !!كل هالطبخة , كل هاللفّة والبرمة والدوران وتدوير الزوايا والحروب والمؤتمرات والصفقات والحصار " الكاذب " , الهدف النهائي منه تنفيذ مطلب وإرادة ورغبات إسرائيل , بأن إيران الخمينية " الفارسية " وميليشياتها تكون جارة وحامية سياج حدودها لا غيرها - فلا اللبناني ولا السوري ولا الفلسطيني , إلا , هذا العشيق والحب التاريخي القديم ما زال ساري المفعول ......





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