حسن نصرالله , و- عرس - المازوت الإيراني ..!!؟ - مريم نجمه

#مريم_نجمه الله يديم المحبة ! ومن الحب ما قتل , أو ما انفضح !!كل هالطبخة , كل هاللفّة والبرمة والدوران وتدوير الزوايا والحروب والمؤتمرات والصفقات والحصار " الكاذب " , الهدف النهائي منه تنفيذ مطلب وإرادة ورغبات إسرائيل , بأن إيران الخمينية " الفارسية " وميليشياتها تكون جارة وحامية سياج حدودها لا غيرها - فلا اللبناني ولا السوري ولا الفلسطيني , إلا , هذا العشيق والحب التاريخي القديم ما زال ساري المفعول ......
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