أعيادنا ربما أصولها مأساوية. - محمود الرشيدي

2021/09/19 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي وكأننا موعودون نَعًُدُّ الأيام وننتظر.



نترقَّب ونتحسَّس وصول محطات لطالما هيأْنا لها النفس والنفيس .



أو هذا ما نتوهمه على الأقل.



في الماضي وعبر تاريخنا كانت لنا حُضوة عند أسلافنا حينما أَوْرَتونا ما أبدعوه لِسَحْق ما لم يختاروه ولا خَطَرَ على بالهم من مآس وآلام وأحزان.أنانيتهم كانت حاضرة بقوة.



وبِقَدْر قساوة الحياة في إيذائهم، وكعادة من توالت عليهم الهزائم تصلبوا من كثرة استسلاماته ......





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