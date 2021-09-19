صيف 2021 يدشن سياحة الفضاء.. 3 رحلات مثيرة اكتملت بنجاح

2021/09/19 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل غير مسبوق، كان صيف العام 2021 حافلا بأخبار الرحلات السياحية نحو الفضاء، والتي كانت حلما لم يتوقع البعض أن يتحقق بهذه السرعة.

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