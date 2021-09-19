المغرب على خطاها.. دولة واحدة على المسار الصحيح في تحقيق الأهداف المناخية

2021/09/19 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد أن عددا قليلا من البلدان على المسار الصحيح نحو خفض انبعاثات الكربون والحد من تغير المناخ إلى 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، على الرغم من التعهد بالقيام بذلك بموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، بحسب موقع "ساينس أليرت".

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