2021/09/19 | 07:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أحصت وزارة الزراعة، عدد النخيل في العراق خلال العامين الماضيين، فيما كشفت عن تطبيق استراتيجية لتحسين أصناف التمور في العراق.وقال وكيل الوزارة، ميثاق عبد الحسين في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن " دائرة البستنة التابعة للوزارة عملت على انشاء 30 محطة زراعة نخيل كبنوك وراثية لكافة الاصناف المحلية وزراعتها واكثارها وبيعها للمزارعين بما لا يقل عن 500 صنف".وأضاف: "وفي الوقت نفسه استوردت فسائل نخيل نسيجي من الاصناف التجارية العالمية المجهول الاخلاص (ام الدهن)، وغيرها وعملت على اكثارها وبيعها للمزارعين من اجل التوسع في زراعة هذه الانواع حيث نشرت الاف الفسائل من الاصناف النسيجية ومازال العمل مستمرا الى اليوم ضمن استراتيجية لتحسين أصناف التمور".ولفت إلى أنه "تمت قبل أيام زراعة 10 دوانم في منطقة اللطيفية و10 اخرى في الزعفرانية"، مؤكداً أن "القطاع الزراعي يتطور ايجابيا في اتجاه التوسع بزراعة النخيل".وأشار إلى أنه "بحسب جهاز الاحصاء والتقييس المركزي التابع لوزارة التخطيط، فإن عدد النخيل بالعراق بلغ 17 مليون نخلة في العام 2019، فيما كان العدد 19 مليون بالعام 2020، وبذلك تكون الزيادة لعام واحد مليونين، مما يؤشر إلى أن القطاع الزراعي يسير باتجاه ايجابي نحو التطور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تكشف عن استراتيجية لتحسين أصناف التمور) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تكشف عن استراتيجية لتحسين أصناف التمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).