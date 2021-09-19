((البردية المجهولة))..الجزء الثاني - محمد حسين يونس

2021/09/19 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس أوراق الدكتور محمد ابراهيم امين البحث الاولمقتطفات من رسالة الماجستير التى تقدمت بها لمعهد الدراسات الشرقية بشيكاغو يونيو 1966 "مقبرة آن نفر حتب ( تسجيل هيئة الآثار المصرية رقم 23/352/17 نو)على الضفة الغربية للنيل ، قرب المدينة النوبية القديمة ، صلب حيث يهبط الجبل من عليائه ليغسل قدميه فى المياه النقية بين الشلالين الاول والثانى ..



تتنأثر عشرات المقابر المنقورة فى الصخر ، تحكى كل ......





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