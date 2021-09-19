قسوة وعذوبة نشيد الموت بكامل ثياب الليل في مجموعة الشاعر حسن نجمي - المثنى الشيخ عطية

2021/09/19 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية في مجموعات الشعر المتألّقة كباقات يجفّفُها، لعجزه عن رميها، بعد عذوبة مرور يوم ميلادها داخل روحه؛ يعيش القارئ الذوّاق إلى جانب ما يمسّ روحه من موجات فنّ تركيب القصيدة، وتداخل معانيها مع حياته وتجاربه، متعةَ البحث عن الخيط الذي يوحّد التنوّعَ في ألوان وأشكال قصائد باقته، وربّما يعيشُ التفكيرَ كذلك بصانع الباقة ومعاناته رمي أزهارٍ لا تجدُ مكاناً في هارمونيّة التناغم أو في تنافر التضادّ الذي يثير الد ......





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