تنصيب بطريركا جديدا لكنيسة المشرق الاشورية والمهام المرجو من قداسته - فواد الكنجي

2021/09/19 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي رسميا في تاريخ 8- أيلول 2021 تم بعد انعقاد المجمع المقدس لأحبار (كنيسة المشرق الاشورية) في العالم بحضور جميع أبرشيات الكنيسة في كل دول العالم؛ والذي عقد في مقر كرسي البطريركية المتواجد في (العراق – مدينة اربيل – عنكاوا) في كنيسة (مار يوخنا المعمدان) انتخاب الأسقف (مار أوا روئيل) بطريركا جاثليقا للجلوس على كرسي ساليق قطيسفون؛ ليتم تسميته (مار أوا الثالث روئيل) الكرسي ألرسولي المقدس للكنيسة التي ت ......





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