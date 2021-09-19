2021/09/19 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، والتي انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات المركز الخبري الوطني.

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