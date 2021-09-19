2021/09/19 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رحلة استكشافية خارج كوكب الأرض دامت لثلاثة أيام هبطت كبسولة "سبيس إكس كرو دراغون" بسلام وكان على متنها طاقم مكون من أربعة أشخاص، إيذانا بنهاية أول رحلة بطاقم مدني على الإطلاق الى مدار الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة هبوط أول كبسولة فضاء بطاقم مدني تابعة لـ "سبيس إكس") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لحظة هبوط أول كبسولة فضاء بطاقم مدني تابعة لـ "سبيس إكس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).