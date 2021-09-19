نصر تاريخي لحزب الحمر الاشتراكي الثورى في البرلمان النرويجي - مصطفى حسين

2021/09/19 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_حسين يعتقد النرويجيون أن الحديث عن التوجهات السياسية مثل الحديث عن التوجهات الجنسية، أمر خاص لا يتم مناقشته الا في مساحات محدودة، أما أنا كشاب مصرى فقد كان حماسي لا ينقطع عن سؤال كل نرويجي أعرفه عن بماذا سيصوّت، في العمل قمت بسؤال زملائي، في النقابة، في الباص، في الشارع، كنت أنوي التحدث حول الانتخابات مع أي شخص قد يقبل سماعي، دعوت بعض الاصدقاء من أصول مهاجرة إلى العشاء كخطة سريّة لمناقشتهم في الانتخابا ......





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