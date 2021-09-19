شاب يقتل شقيقته حرقاً في السماوة

2021/09/19 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة المثنى، السبت اعتقال شاب قتل شقيقته حرقاً بواسطة وعاءً للطبخ في مدينة السماوة، فيما أشارت إلى أن ذوي الفتاة لم ينقلوها إلى المستشفى لعلاجها عندما أصيب برضوض وحرق.وقال […]

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