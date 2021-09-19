2021/09/19 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 56 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.880 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار105 آلاف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 4.985 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 50 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا بمعدل 56 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 106 آلاف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,200 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 538 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 369 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 256 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل لكل منهما بلغت معدل 211 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 176 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت نيجيريا اخيرا التي بلغت الاستيرادات منها 82 الف برميل يوميا".

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