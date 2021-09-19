2021/09/19 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 56 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها، أن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع صادرات العراق النفطية إلى أميركا المركز الخبري الوطني.

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