2021/09/19 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان، نقلا عن، الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية إن “كمية الجرع التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 400 الف جرعة جديدة من لقاح كورونا تصل العراق المركز الخبري الوطني.

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