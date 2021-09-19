إسرائيل تعيد آخر فلسطينيين هربا من جلبوع.. ورئيس الوزراء: انتهى الأمر

2021/09/19 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات تابعة لجهاز "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، السبت، القبض على آخر فلسطينيين هربا من سجن جلبوع، في حين هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تلك القوات على نجاح عملية إعادة جميع من فروا من السجن

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